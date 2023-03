Infrastrutture, Monti (Adsp): ‘In Sicilia imbarazzanti, va fatto lavoro serio’

Marzo 3, 2023

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) – “Infrastrutture e cultura è quasi un ossimoro, anche se in questa terra dovrebbe essere pane quotidiano. La Sicilia è una terra che ha tanto da raccontare dal punto di vista storico-culturale e che purtroppo vive una connessione infrastrutturale tra i siti, i luoghi e le città imbarazzante da raccontare”. A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (Adsp), Pasqualino Monti, a margine del convegno ‘Infrastrutture e cultura: il ruolo del porto per lo sviluppo del territorio’, che si è svolto a Palermo.

“Oggi stiamo cercando di mandare un messaggio all’esterno: il nostro prodotto è pronto, tra un po’ spegniamo i riflettori. L’abbiamo venduto al mercato e il mercato ha risposto molto bene – ha aggiunto -. Dobbiamo proseguire, abbiamo la necessità di far comprendere che non è possibile impiegare quattro ore per Trapani da Palermo o dieci ore di treno per arrivare da Palermo a Porto Empedocle. Abbiamo in tutta la Sicilia dei luoghi meravigliosi, ma questa terra va infrastrutturata ed è un lavoro che va fatto in maniera seria”, ha concluso Monti.