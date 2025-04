Infrastrutture: ok Mattarella a legge per vittime crolli ma segnala contrasti con Costituzione (4)

15 Aprile 2025

(Adnkronos) – “L’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione -ribadisce Mattarella- non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile”.

Il Capo dello Stato lamenta poi che “l’articolo 4 demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi –presenti e futuri– nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale. Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa, (ad esempio, sentenze numero 4 del 1977, numero 198 del 2021 e numero 192 del 2024). Va considerato, inoltre, che la legge è finanziata attraverso limiti di impegno –7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026– e il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti”.

“Rivolgo pertanto al Parlamento e al Governo -conclude Mattarella- l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi”.