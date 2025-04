Infrastrutture: ok Mattarella a legge per vittime crolli ma segnala contrasti con Costituzione

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che prevede ‘benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale’, la cosiddetta pdl Morandi, “riscontrando nella decisione del Parlamento una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici”. Tuttavia il Capo dello Stato segnala “taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione”. Pertanto Mattarella rivolge in una lettera “al Parlamento e al Governo l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi”. (segue)