Infrastrutture: Pd, ‘Calabria di nuovo penalizzata come l’intero Sud’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “È gravissimo quanto ha ribadito il quotidiano ‘la Repubblica’, che noi ripetiamo da tempo. Il ministro leghista Matteo Salvini ha tolto 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture del Sud e dirottato questi fondi in favore di quelle settentrionali, confermando di voler spaccare il Paese e di scippare al Mezzogiorno le risorse per le opere necessarie, per esempio a velocizzare la linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro e la Sibari-Porto Salvo in Calabria”. È quanto si legge in un comunicato ufficiale degli esponente del Partito democratico calabresi, che rimarcano: “Si tratta dell’ennesima riprova di quanto la Lega, che condiziona il governo Meloni, sia pericolosa per l’unità nazionale e per il futuro del Sud”.

“Proprio di recente – proseguono i dem -, il Carroccio aveva spinto a ridurre all’osso le somme del Pnrr già destinate alle regioni meridionali e accelerato sul progetto dell’autonomia differenziata, che, in spregio ai fondamenti della Costituzione, mira a impoverire il Mezzogiorno per arricchire il Nord”. “In Parlamento e nelle piazze continueremo a combattere contro queste manovre dei ministri leghisti, avallate dalla rassegnazione delle altre forze di governo e dal silenzio imbarazzante delle varie rappresentanze del centrodestra, che seguitano a negare o a nascondere i fatti accaduti e le esigenze dei cittadini e territori meridionali, in particolare della Calabria”, concludono nel comunicato.