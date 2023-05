Infrastrutture: Salvini, ‘prossima settimana confronto con sindacati a ministero’**

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La settimana prossima inviterò Cgil, Cisl Uil e Ugl al ministero dei Lavori pubblici, delle infrastrutture e dei trasporti per parlare di quello che stiamo facendo, perchè dire di no al Ponte senza averlo visto, dire di no all’Alta velocità, alla diga di Genova, alla Tirrenica, alla dorsale adriatica per ideologia, bloccare un cantiere per ideologia non fa bene al Paese”. Lo ha annunciato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5