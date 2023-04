Innovazione, Antifemo e Ambri vincono Iren Startup Award 2022

Aprile 6, 2023

Torino, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Sono Antifemo e Ambri le startup vincitrici dell’Iren Startup Award 2022, rispettivamente nelle categorie Seed e Scale-Up. La cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento clou dell’Iren Innovation Day al Museo del Risorgimento di Torino.

“La nostra tecnologia – ha raccontato Fabrizio Nardo, ceo e cofounder di Antifemo – è un rapid enhancing composting project: in parole povere, un processo di compostaggio rapido migliorato noi abbiamo realizzato un catalizzatore che accelera drasticamente i processi di compostaggio e migliora notevolmente il prodotto finale, cioè il biofertilizzante. Devo dire che in poco più di due settimane abbiamo vinto due premi importantissimi: il primo dalla Fondazione Italia-Usa, il premio America Innovation Price, il secondo oggi; forse non è solo fortuna, l’abbiamo meritato. Questo però è più importante perché ce lo conferisce un’azienda che è sul mercato, e che per noi rappresenta una possibilità di dimostrare sul campo quanto vale la nostra tecnologia”.

“Ambri – ha commentato Mark Moreton, sales director per l’Europa di Ambri – è una startup che ha sviluppato una tecnologia di storage di energia adatta alle rinnovabili che può quindi aiutare lo sviluppo del solare, del fotovoltaico, e non solo, rendendo le nuove tecnologie più efficienti. Per noi si tratta di un premio molto importante anche perché siamo ancora in una fase di pre-produzione, nel senso che non abbiamo ancora un nostro sito. Questo riconoscimento ci dimostra che le persone capiscono la passione che abbiamo per la nostra attività e per questa tecnologia. Stiamo girando il mondo per raccontare quello che facciamo, tutta questa visibilità ci aiuterà sicuramente a promuovere la startup. Ma più di tutto non vediamo l’ora di collaborare con Iren su un progetto pilota a cui lavoreremo fianco a fianco nei prossimi mesi per arrivare a un traguardo importante già il prossimo anno”.

A margine dell’Iren Innovation Day, oltre che i dipendenti del gruppo che hanno proposto soluzioni innovative per il Gruppo, è intervenuto, nell’ambito degli Innovation Talks, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Sicuramente una giornata molto importante – ha dichiarato il primo cittadino – perché punta dritta a stimolare quelle idee che possono contribuire allo sviluppo non solo di Iren, che è una grande società partecipata dal Comune di Torino, ma anche di tutto il territorio. Sicuramente gli elementi scelti in questa competizione tra startup – l’economia circolare, l’ambiente, la qualità del nostro vivere – sono i temi centrali del futuro, e lo saranno sempre di più. Siamo molto contenti che la scelta di ospitare questa competizione internazionale sia avvenuta con Iren che sia ospitata a Torino. Siamo convinti che innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico rappresentino davvero il futuro non solo di Iren ma anche della nostra città e, forse, guardando un po’ più in là, dell’Italia e dell’Europa. E’ bene che si investano risorse per stimolare i giovani ad avere delle idee e portarle nell’innovazione dei processi e dei prodotti con cui tutti i giorni cittadini e cittadine si confrontano e che usano”.