Innovazione: Ascani, ‘al via indagine Camera su IA’

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar (Adnkronos) – Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione di Montecitorio, ha proposto l’avvio nel suddetto Comitato di un ciclo di audizioni di esperti e operatori, nazionali internazionali, per conoscere l’avanzamento dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi e per studiare la loro possibile applicazione all’interno della documentazione parlamentare, a supporto dell’attività del Parlamento. Lo rende noto l’Ufficio stampa della Camera dei deputati.

L’obiettivo dell’indagine del Comitato è quello di individuare potenzialità e limiti di queste tecnologie, analizzarne i possibili campi di applicazione, studiando le esperienze di altri Parlamenti e altre istituzioni, che già hanno fatto ricorso a sistemi avanzati per l’analisi dei testi, la ricerca e classificazione delle informazioni, specifica Montecitorio.

Come spiega la Camera dei deputati, le conseguenze sociali e culturali di uno sviluppo non controllato di sistemi di AI, come l’ormai famoso ChatGPT, sono ormai al centro del dibattito mondiale e hanno assunto un’urgenza di intervento nel dibattito politico anche a seguito dell’appello firmato nei giorni scorsi da centinaia di prestigiosi scienziati, accademici e imprenditori, nel quale si propone una moratoria di almeno sei mesi allo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e della recente decisione del Garante nazionale della privacy.