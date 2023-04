Innovazione, boom di ricerche online per il settore Smart Home

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Cresce in Italia il mercato della domotica e sono oltre 100 le tipologie di ricerche sulla Smart Home maggiormente effettuate dagli italiani e in testa ci sono diffusori audio e assistenti vocali, lampadine wireless, smart tv, lavatrici intelligenti, climatizzatori, interruttori e sistemi di videosorveglianza wifi, smart termostati, caldaie a condensazione, robot aspirapolvere. A rilevarlo è stato l’Osservatorio Smart Home che Trovaprezzi.it ha istituito registrando da gennaio 2022 a marzo 2023 oltre 860mila ricerche complessive di oggetti per la Smart Home.

Il 2022, ricordano gli analisti di Trovaprezzi.it, che rilevato come ci siano grandi novità nel mercato della Smart Home. I rincari del costo dell’energia, uniti a incentivi e bonus (in particolare quello riferito alla Building Automation), hanno infatti spinto gli italiani a porre maggiore attenzione verso i propri consumi attuando strategie che mettono al centro i benefici della domotica. E stando agli ultimi dati dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2022, il mercato italiano della Smart Home è stato il primo in Europa per tasso di crescita su base annuale: il comparto ha segnato infatti un incremento del 18% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 770 milioni di euro. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati dalla nuova ricerca promossa nell’ambito

Tuttavia, la ricerca evidenzia che tra i consumatori è ancora scarsa la consapevolezza del nesso tra risparmio energetico e domotica: per risparmiare energia gran parte degli italiani adotta già comportamenti virtuosi (81%) o acquista dispositivi ed elettrodomestici che consumano meno (42%), mentre sono ancora pochi coloro che utilizzano gli oggetti smart per il monitoraggio dei consumi in tempo reale (17%) o che gestiscono tramite app riscaldamento e raffrescamento (11%). Infine, sono davvero pochissimi gli italiani che gestiscono sistemi di accumulo e autoproduzione da fonti rinnovabili (4%) o attivano servizi per ottimizzare i consumi (2%).

E proprio alla luce di questo contesto Trovaprezzi.it ha realizzato l’Osservatorio Smart Home per analizzare le preferenze degli italiani in fatto di elettrodomestici intelligenti e prodotti smart. “Riscaldamento, climatizzazione delle stanze, impianti elettrici, sistemi di controllo per finestre, porte e antifurto, oltre a svariati componenti della casa da controllare da remoto: tutto ormai può essere programmato in modo da facilitare la vita domestica, garantendo al tempo stesso un incremento dell’efficienza della casa, con conseguente riduzione degli sprechi e risparmio in bolletta” ricordano gli analisti.

Tra i prodotti preferiti dagli italiani – oltre alle soluzioni legate alla sicurezza della casa come antifurti, serramenti e videosorveglianza che sono stati i primi a entrare nelle case degli italiani – oggi troviamo i climatizzatori (31,8% delle ricerche complessive*), con Daikin e Mitsubishi in testa tra i brand del settore. I prezzi per acquistare un condizionatore da 12000 btu inverter in classe A+++ partono da 339 euro dell’Argo Charm da 12000 btu inverter in R32 in A+++ Wi-fi optional, il climatizzatore con app dedicata grazie alla quale è possibile avere il controllo a distanza di tutte le funzionalità del dispositivo.

Trovaprezzi.it ha raccolto un panel di prodotti smart tra i più ricercati del momento dagli italiani al miglior prezzo online – rilevato nella settimana 27 marzo-2 aprile 2023 – e ha registrato che, con una spesa inferiore a 2.500 euro, è possibile avere una casa intelligente.