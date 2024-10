Innovazione, Iemma (Roma Tre): “A workshop U-Space a confronto su futuro aviazione”

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi faremo una full immersion sul futuro dell’aviazione, sul tema dell’U-Space e di come i nostri cieli saranno rivoluzionati dall’uso di nuove tecnologie, per fornire servizi, per rispondere con nuovi schemi a bisogni vecchi e nuovi della società. E di come cercare di rendere questa tecnologia un’opportunità per costruire un mondo più equilibrato e sostenibile”. Così Umberto Iemma, ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche dell’Università Roma Tre, intervenendo alla seconda edizione del workshop ‘U-Space: The Enabler of Uas operations’ a Palazzo Brancaccio a Roma.