Innovazione, Lobasso: “E’ linfa digitale nostro sistema economico e motore crescita”

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “L’innovazione tecnologica è la linfa vitale del nostro sistema economico, motore di crescita e di produttività enorme. Il nostro futuro dipende dalla capacità di innovare, di trasformare e trovare nuove soluzioni avanzate, di inventare processi e nuove risorse. L’innovazione aiuta a tutto ciò ed è fondamentale che su queste tematiche si continui a dibattere e confrontarci il più possibile. Eventi come questo di oggi hanno un’importanza centrale e raccolgono esperti professionisti e appassionati dell’innovazione ed è proprio da tutta questa grande densità di cervelli che possono venir fuori proposte per migliorare l’ecosistema nazionale dell’innovazione a partire proprio dalle tecnologie avanzate”. Così il Min. Plen. Fabrizio Lobasso Vdg Ddsp – Maeci, intervenuto con un video messaggio in occasione della Terza edizione del’Ai&Vr Festival Multiverse World, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l’universo della comunicazione digitale, oggi a Torino nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema.

Un grande e prestigioso evento organizzato da Angi Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla presenza dei più grandi players del settore e ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti in un confronto attivo sulle nuove sfide del mondo del big-tech.