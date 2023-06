Innovazione, Perrelli (Buzzoole): “Futuro da scrivere, ma nostra vita sarà completamente cambiata in tempi rapidi”

Giugno 16, 2023

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “È un futuro tutto da scrivere, perché in questo momento onestamente non è neanche seriamente prevedibile quale possa essere uno scenario.” Lo ha dichiarato Gianluca Perrelli CEO di Buzzoole durante un convegno organizzato al We Make Future di Rimini.”Ciò che c’è di certo è che l’intelligenza artificiale mutuata con i potenti tool, di 3D, di render in 3D sta creando delle proprie nuove forme sintetiche, nuove forme di vita sintetica e quindi vediamo la creazione di personaggi di Avatar e anche quindi di virtuali influencer. Non credo che andranno a sostituirsi alle persone, perché sono come dire personaggi diversi. Faranno mestieri diversi. C’è sicuramente il fatto che intrigano, riescono a intrattenere e interagire col pubblico perché sono in grado, grazie proprio all’utilizzo di intelligenza artificiale a replicare connessioni genuine e intriganti. Il caso di Karin, l’influencer americana che su Snapchat ha lanciato recentemente un suo chatbot con il quale si intrattiene con I propri follower. Quindi è un futuro molto interessante che andrà disciplinato ma che rilascerà nuovi prospettive per la nostra industria. Lo scenario, la prima tappa di questo percorso la vedremo in cinque anni – ha concluso Perrelli – Io credo che la portata dell’esperienza della leva tecnologica che stiamo vivendo, senza timore di essere smentito, ci sta portando verso una rivoluzione industriale 4.0 in cui la nostra vita sarà completamente cambiata.”