Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. Non si ferma l’innovazione per decreto. Preoccupiamoci di costruire il futuro, non di fare battaglie ideologiche con la testa rivolta al passato #ChatGpt”. Così Matteo Renzi su twitter.