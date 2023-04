Innovazione, riparte Milano Digital Week

Aprile 18, 2023

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – Riparte Milano Digital week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab. Le ultime cinque edizioni hanno generato, nel complesso, oltre un milione di partecipanti a più di 2.500 eventi (tra fisico e digitale). Milano Digital Week – in continuità con la sua identità d’inclusione e partecipazione – prosegue la riflessione cominciata lo scorso anno sui cambiamenti dei modelli di sviluppo muovendo dalla consapevolezza, ormai globale, che i limiti ambientali, sociali ed economici sono sempre più cogenti in ogni ambito.

La sesta edizione – che si svolgerà in autunno, dal 5 al 9 ottobre – avrà anche quest’anno come tema portante lo Sviluppo dei Limiti: limiti sempre più presenti nel progettare e nell’agire; limiti ambientali, sociali, economici; ma anche limiti culturali, etici e generazionali. Questo il punto di partenza per indagare quale sviluppo sia possibile all’interno di questi limiti, quali e quanti paradigmi stanno cambiando, quali soluzioni già ci sono e quali è possibile realizzare, anche nel breve termine, per navigare dentro questi nuovi perimetri.

Al centro delle riflessioni, come nelle precedenti edizioni di Milano Digital Week, c’è la valorizzazione delle esperienze e degli approcci alle tecnologie dei cittadini, del sistema produttivo e di quello accademico, dall’intelligenza urbana alla biodiversità delle competenze che attraversano tutto lo spettro del lavoro, della formazione e delle nuove configurazioni delle comunità. Risorse e progettualità che costituiscono il DNA in divenire di Milano nel terzo millennio. Il digitale, con le sue varie accezioni tecnologiche, diventerà più centrale – in tutti gli spazi della vita quotidiana – quanto più saprà essere accessibile e inclusivo.

Mdw si propone, ancora una volta, come una grande assemblea generale permanente, animata dal contributo di tutti gli attori in campo, protagonisti di una transizione digitale che parte dalla città e dai cittadini, per riflettere su visioni, prospettive e progetti che ben tengano in considerazione i limiti, anche normativi, che sovrintendono a uno sviluppo che non può più essere a discapito del pianeta e di tutti i suoi abitanti. La Call for Proposal, strumento principale di attivazione democratica e orizzontale della città (aperta a tutte e tutti da oggi 18 aprile al 30 giugno), è un appello a immaginare, segnalare e anche costruire nuove visioni, riflessioni e soluzioni per una società che deve svilupparsi all’interno di questi limiti, concentrandosi in particolare sull’urgente e fondamentale transizione sostenibile e sui cambiamenti che comporta in termini di progettazione e fruizione del digitale; così come sul complicato rapporto tra produzione e utilizzo di tutte le fonti di energia, tra produzione e mondo del lavoro, tra denatalità e aumento della prospettiva media di vita.

Le aree tematiche di questa edizione, declinate in un’ideale ‘piattaforma’ reale e virtuale, dove aziende, startup, scuole, istituzioni e tutti i cittadini lavoreranno insieme, spaziano dal lavoro alla formazione, dal cambiamento climatico all’economia circolare, dal sociale al design thinking, fino ai molteplici linguaggi delle arti. Le aree tematiche, innervate e collegate dal medium digitale, e le soluzioni che arriveranno dalla Call, formeranno un catalogo di proposte dell’intelligenza collettiva della città di Milano, per dare risposte concrete alle tante domande di questo nuovo millennio.

Come per le scorse edizioni, “Milano connette Milano”: un invito a partecipare attivamente, inviando proposte, buone pratiche, attraverso diversi format, da quelli classici (workshop, talk show, conferenze, esperienze) fino a ogni tipo d’ipotesi sperimentale, supportati dall’apparato delle nuove tecnologie digitali, che guardino al futuro prossimo come orizzonte per una transizione sostenibile.

“La Milano Digital Week -dice Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e trasformazione digitale del Comune di Milano- rappresenta il momento clou di una serie di attività ed iniziative organizzate dalle istituzioni, dal mondo accademico, dalle associazioni, dalle aziende, dalle startup, dalle scuole, che si sviluppano naturalmente nel corso di tutto l’anno. Pubblico e Privato sempre più sono chiamati a collaborare quotidianamente, fianco a fianco, in partnership, facendo sistema, che abbiamo capito essere il miglior se non l’unico modo per poter crescere tutti insieme, a livello di città e di Paese. La Milano Digital Week – è quindi un invito alla condivisione di best practice, ma anche una chiamata ad una riflessione globale e condivisa sui temi della cittadinanza digitale, dell’inclusione, della sostenibilità, e naturalmente sul ruolo e sull’impatto delle tecnologie più innovative. Penso ovviamente al tema dell’intelligenza artificiale, che rappresenta letteralmente il titolo della Milano Digital Week 2023 Lo Sviluppo dei Limiti, un tema che sarà cruciale da qui ai prossimi anni e che insieme dovremo essere in grado di governare”.

Nicola Zanardi, Ceo di Hublab e curatore di Milano Digital Week sottolinea che “La biodiversità di competenze, intelligenze, saperi che costituisce la vera infrastruttura di Milano – dai singoli cittadini al sistema accademico e produttivo – ci sta accompagnando dall’inizio fino a questa sesta edizione. La Call che lanciamo ora, con ancora più determinazione, unisce visioni, riflessioni e soluzioni del grande capitale umano, sociale e cognitivo rappresentato da tutte queste risorse. Nessuno escluso. E una transizione davvero sostenibile non può prescindere dalla centralità del digitale, dalle sue forme nuove o più sedimentate, e dalle applicazioni che una città piattaforma come Milano consente di implementare, sperimentare, discutere”.

Sergio Amati, Direttore di Iab Italia si ritiene come associazione molto felice ”di continuare con l’esperienza della Milano Digital Week, in collaborazione con i nostri soci e con il Comune di Milano. IAB Italia, come associazione delle aziende del digitale, è da sempre impegnata per diffondere le competenze, e questa manifestazione oggi è anche una vera e propria “piattaforma” per la diffusione della cultura e delle competenze digitali, un modello a livello italiano ed europeo. Negli anni abbiamo raccolto sul sito migliaia di contributi video che rappresentano un patrimonio di conoscenza inestimabile, che viene messo a disposizione dei cittadini gratuitamente. Ci aspettiamo da questa edizione un ulteriore arricchimento di questo patrimonio, grazie al contributo delle aziende partner, delle istituzioni e di tutte le realtà che risponderanno alla Call for Proposal”.

Secondo Carlo Mango, Consigliere Delegato Cariplo Factory “Oggi più che mai la sostenibilità è un tema strategico per imprese, istituzioni e comunità. E il digitale ha dimostrato di esserne un formidabile agente abilitante. Su questo rinnovato binomio, sostenibilità e digitale, torna la Milano Digital Week con la sua proposta di idee, contenuti e dibattiti. Il rapporto tra la società in cui viviamo e le risorse naturali del nostro pianeta ha bisogno di trovare un nuovo equilibrio e Lo sviluppo dei Limiti pone l’accento proprio su questo tema. Anche se la kermesse di eventi e iniziative animerà per cinque giorni la città, il dibattito vuole essere più ampio e, proprio grazie al digitale, allargato a tutto il Paese. Come ci auspichiamo sia, in futuro, questo modello vincente di inclusione e partecipazione”.

La piattaforma online www.milanodigitalweek.com sarà il punto di aggregazione di tutti i contenuti della manifestazione. Per la Call for Proposal dal 18 aprile è on line il sito www.milanodigitalweek.com: cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi – entro e non oltre il 30 giugno – e lanciare il proprio evento digitale o fisico per far scoprire le idee, i progetti e le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale e che rendono Milano (ma non solo) sempre più aperta e condivisa. Dal sito, cliccare su Proponi evento: si apre una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di raccontare l’idea in modo semplice e intuitivo. Le candidature possono essere presentate fino il 30 giugno 2023. Per iscriversi: www.milanodigitalweek.com; per info: info@milanodigitalweek.com