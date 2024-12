Innovazione, Urso: “Premio Industria Felix celebra l’eccellenza del sistema imprenditoriale”

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il Premio Felix è un riconoscimento “prestigioso, che celebra l’eccellenza e l’innovazione del nostro sistema imprenditoriale. Oggi vengono premiate le imprese che hanno registrato le migliori performance gestionali in termini di solvibilità, sicurezza e affidabilità finanziaria. Sono imprese che si sono distinte in una platea composta da 700mila pmi innovative, imprese femminili, imprese guidate da giovani under 40 o ancora realtà a vocazione internazionale o condotte da manager di origine straniera. Senza dimenticare le 2 grandi imprese e le eccellenze nei diversi settori a livello regionale e nazionale. Un premio particolarmente prestigioso, perché dimostra come la sostenibilità ambientale, sociale e di governance ben si coniuga con quella di bilancio. Sono aspetti che spesso vanno di pari passo e che consentono alle nostre imprese di rafforzarsi ed essere competitive sui mercati nazionali ed esteri. Il sigillo di qualità blu e quello verde attribuiti alle migliori aziende sono garanzia di un operato eccellente, riconosciuto da una platea sempre più vasta di altre aziende e di consumatori. Vi ringrazio per questa iniziativa e per il contributo che assicurate anche sotto il profilo culturale: occorre guardare in modo trasparente all’impresa, non solo come leva di sviluppo economico, ma anche come strumento per realizzare una crescita più giusta in termini ambientali e collettivi”.

Questo il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inviato al ‘Premio Industria Felix – L’Italia che compete’ in corso a piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, in occasione del 60° evento, quinta edizione nazionale.