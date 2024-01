Inps, Fava: “Ruolo strategico per il Paese, fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali”

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “L’idea del nuovo Inps è di trasformarlo nella piattaforma privilegiata del welfare del Paese. Una piattaforma operativa a servizio di tutte le organizzazioni che operano nel complesso e articolato sistema delle politiche sociali e previdenziali: un vero e proprio hub del welfare, una struttura che si ponga come interfaccia con i cittadini in tutte le prestazioni sociali e previdenziali, anche grazie alle opportunità del digitale. Tutto il progetto del nuovo Inps sarà incentrato sull’ascolto di tutti gli stakeholder: i dipendenti, le istituzioni, le parti sociali, i cittadini, come ha affermato nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica, Mattarella. Affermare i diritti significa ascoltare”. È quanto ha affermato oggi Gabriele Fava, designato nuovo presidente Inps, nell’audizione davanti alla Commissione Affari sociali del Senato.

Nato a Milano nel 1963. Sposato con due figli. avvocato, fondatore dello Studio legale Fava & Associati, Gabriele Fava è considerato tra i maggiori esperti del panorama giuslavoristico italiano. Membro di Aidlass, Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Autore di diverse pubblicazioni in tema di diritto del lavoro. Attualmente ricopre la carica di presidente della Società Autostrade Alto Adriatico Spa ed è membro della Consulta nazionale dei trasporti e della mobilità sostenibile del Cnel. È stato commissario di Alitalia.

Dal 2018 al 2023 è stato componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in cui ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente. Nel corso di questo incarico è stato anche presidente dell’Osservatorio per le risorse pubbliche della magistratura contabile. Nel quadriennio 2019-2023 è stato probiviro dell’Assemblea Privata di Confindustria. Da diversi anni consulente legale di Europa Donna Italia nonché partner del progetto TrasformAZIONE volto al reinserimento nel mondo del lavoro di donne con e dopo il tumore al seno, è da sempre impegnato a sostegno del Terzo settore. Appassionato di tennis, sport che pratica abitualmente.