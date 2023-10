Intelligence: Belloni, ‘promuovere cultura per contrastare delegittimazione servizi’**

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Bisogna stare attenti “ai pericoli insiti nella continua azione di delegittimazione dei servizi alla quale noi assistiamo. Un’azione che non mi sento di chiamare complottistica: più in generale la attribuisco a una carenza di conoscenza” di fronte alla quale “credo sia necessaria una promozione della cultura dell’intelligence, perché è necessario conoscere le vere competenze dei servizi, e comprendere soprattutto che se parliamo di servizi segreti, segreti sono”. Così la direttrice generale del Dis Elisabetta Belloni, ricevendo alla Camera il “Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2023”.