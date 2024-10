Intelligenza artificiale e oftalmologia: tutte le novità e le prospettive per la cura delle patologie – Ascolta

22 Ottobre 2024

(Adnkronos) –

Quali opportunità e prospettive offre l’intelligenza artificiale, per la cura delle patologie dell’occhio? Il primo episodio della nuova stagione del podcast “Ascolta e vedrai” è dedicato proprio all’intelligenza artificiale, una rivoluzione tecnologica e sociale in grado di rendere possibile ciò che fino a poco tempo fa potevamo solo immaginare. E capace di trovare rimedi efficaci a tanti problemi di salute, anche in campo oculistico.