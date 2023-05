Inter-Sassuolo 4-2, doppietta Lukaku in poker nerazzurro

Maggio 13, 2023

(Adnkronos) – L’Inter batte il Sassuolo per 4-2 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 66, agganciando al secondo posto la Juventus impegnata domenica contro la Cremonese. Il Sassuolo rimane a 44 punti.

Il verdetto matura al termine di un match che si accende subito. All’11’ il Sassuolo sblocca il risultato con Berardi, che sfrutta il suggerimento di Lauriente: tutto inutile, il Var cancella il gol per il fuorigioco dell’assistman. Copione analogo dall’altra parte al 15′: rete di Correa, in offiside c’è Dimarco. I neroverdi sprecano una chance ghiotta con Henrique, i padroni di casa si fanno vivi con Mkhitaryan.

L’equilibrio salta al 41′. Lukaku controlla e spara all’incrocio da 20 metri: sinistro vincente, 1-0. Il gol stappa la partita che diventa totalmente nerazzurra in avvio di ripresa. Al 55′ Bellanova spedisce nell’area ospite un pallone che manda Tressoldi in tilt: deviazione sciagurata, autogol e 2-0. La serata storta di Tressoldi prosegue al 58′: Lautaro tira, altra deviazione e 3-0. I padroni di casa pensano di aver chiuso i conti con mezz’ora d’anticipo ma sbagliano. Il Sassuolo continua a giocare e al 63′ riaccende la partita. Berardi crossa, Henrique è puntuale al colpo di testa ravvicinato: 3-1. Al 78′ gli ospiti colpiscono ancora. Stavolta, su cross di Rogerio, è Frattesi ad azzeccare lo stacco: 3-2. A chiudere i conti per l’Inter provvede ancora Lukaku. Brozovic imbuca, il belga non sbaglia: 4-2 all’89’ e game over.