Intercettazioni: Bongiorno (Lega), ‘no a stretta ma serve disciplina adeguata’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “La mia storia in Parlamento documenta che ho sempre lottato per evitare di cancellare le intercettazioni, che reputo indispensabili. Il ministro sta lavorando sul tema della riservatezza. La Commissione che presiedo sta concludendo un’approfondita indagine conoscitiva a 360 gradi. Sono state già fatte 45 audizioni di esperti del settore, oltre a sopralluoghi presso alcuni tribunali. Le problematiche emerse sono tante”. Lo dice, intervistata da ‘La Repubblica’, la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Di certo – osserva la parlamentare – oggi la tecnologia corre, mentre le leggi sono lente. Alcune forme di captazione non hanno affatto una disciplina adeguata e questo, per la rilevanza degli interessi in gioco, non è accettabile”.