Intercettazioni: C. De Luca a Cappato, ‘goffa strategia di Calenda?’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Voglio rassicurare tutti, non sono intercettato, me lo ha confermato Cappato”. Lo afferma, ironicamente, Cateno De Luca, leader di Sud chiama nord, sindaco di Taormina e oggi candidato alle suppletive del collegio di Monza e Brianza, che aggiunge: “Cosa non si fa per attirare l’attenzione in campagna elettorale. Capisco che la mia candidatura ha suscitato stupore e messo paura a Cappato, ma da qui a spararla così grossa ce ne vuole. Spero che non sia stato Calenda a consigliargli questa goffa strategia”.