Intercettazioni: Costa (Az), ‘maggioranza in frantumi, Nordio pieghi resistenze giustizialisti’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Sul decreto intercettazioni la maggioranza è in frantumi e il governo non sa che pesci pigliare e rinvia i pareri sugli emendamenti. Da un lato Forza Italia, stufa di piegare il capo di fronte a norme forcaiole, presenta proposte di buonsenso (che noi siamo pronti a votare, visto che sono in linea con le nostre), dall’altra Lega e Fratelli d’Italia che si schierano a difesa del trojan indiscriminato e delle intercettazioni ‘a strascico’. Il ministro Nordio faccia sentire la sua voce garantista e sblocchi la partita, mettendo da parte le resistenze della parte giustizialista della maggioranza”. Così Enrico Costa, deputato di Azione.