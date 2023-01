Intercettazioni: De Raho (M5s), ‘gravissimo ridurle, si indebolisce lotta alla mafia’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Le grandi indagini nascono da una diffusione del monitoraggio dei rapporti illeciti che sono tantissimi. Peraltro la corruzione é un momento di grande difficoltà del Paese, incide sulla democrazia, incide sulla concorrenza, sullo squilibrio economico, sulle disuguaglianze. Incide su tutto ciò che è invece la base del Paese. Quindi ridurre le intercettazioni é qualcosa di gravissimo”. Lo ha detto Federico Cafiero de Raho, parlamentare del M5S, ad Agorà su Raitre.

”L’unico strumento che si utilizza per la mafia sono intercettazioni e collaboratori di giustizia. Quando si indebolisce l’uno e l’altro è evidente che si indebolisce tutta la lotta -ha spiegato de Raho-. Le intercettazioni il più delle volte non nascono per il contrasto alle mafie. Alle mafie si arriva dopo. Perché le intercettazioni partono dalla corruzione e da altri reati e sviluppandosi su questo binario poi arrivano a tutto quello che c’è dietro”.