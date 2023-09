Intercettazioni: Fi, ‘lotta a criminali senza violare privacy, noi garantisti’

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “La lotta contro la criminalità organizzata è ed è sempre stata una priorità di Forza Italia, in difesa della libertà e della democrazia del nostro Paese. Il diritto alla legalità e alla sicurezza, però, deve essere garantito senza consentire la violazione sistematica e ingiustificata della privacy dei cittadini, nel rispetto degli articoli 27 e 15 della Costituzione, che proteggono la presunzione di innocenza e la riservatezza. Abbiamo sostenuto con convinzione gli interventi del governo nel decreto 105/2023 in materia di intercettazioni e abbiamo apprezzato che la maggioranza abbia condiviso tre importanti proposte di Forza Italia in questa direzione storicamente garantista. Le nostre proposte votate nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia sono in linea con il ‘giusto processo'”. Così in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, assieme ai componenti azzurri delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali.

“Il primo mette la parola fine alle intercettazioni ‘a strascico’: il giudice dovrà d’ora in avanti motivare il ricorso alle intercettazioni telefoniche autonomamente e con argomenti concreti – proseguono -. Il secondo prevede che la polizia giudiziaria, nel trascrivere le intercettazioni, dovrà limitarsi a quelle rilevanti per le indagini e dovrà riportare anche quelle a favore dell’indagato. Il terzo introduce il divieto di trascrivere conversazioni personali, che non abbiano alcuna attinenza col processo. Non è in discussione il ricorso alle intercettazioni quale fondamentale strumento di ricerca della prova, ma abbiamo ritenuto di dovere, pacatamente ma decisamente, difendere il diritto dei cittadini a non essere spiati senza una ragione più che motivata ed evitare la diffusione di vicende private che non hanno nulla a che vedere con l’oggetto del processo”.

“Il garantismo è uno dei valori fondanti di Forza Italia, un principio che consideriamo, e abbiamo considerato anche questa volta, inderogabile. Il garantismo per noi significa rispettare la Costituzione: continueremo lungo questa strada in pieno accordo con gli alleati del centrodestra”, concludono gli azzurri.