Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Nordio ha preso una posizione da vero garantista, anche se è isolato all’interno della sua maggioranza. Noi come Azione-Italia Viva riteniamo che non si debba limitare l’uso, ma l’abuso delle intercettazioni. Per questo sosteniamo l’opera riformatrice del ministro della Giustizia, sempre che la sua maggioranza lo lasci lavorare”. Così al Tg1 Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.