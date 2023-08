Intercettazioni: Milani (Fdi), ‘bene governo su estensione per illeciti ambientali’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il decreto Omnibus licenziato dall’ultimo Consiglio dei ministri contiene un’importante capitolo sulla lotta alla criminalità organizzata in cui rientrano anche i reati ambientali come il traffico illecito di rifiuti. A questi si estende l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni telefoniche. Una misura necessaria per la magistratura al fine di intercettare i criminali ambientali e i loro traffici illeciti. Salvaguardare il territorio e l’ambiente vuol dire agire su più fronti anche quello legato alla criminalità che spesso è causa di danni all’ambiente e alla salute dei cittadini. A dispetto della falsa narrazione della sinistra, il governo Meloni sta mettendo in campo una serie di azioni concrete per la tutela dell’ambiente e anche questa norma ne è la prova”. Lo dichiara Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Ambiente della Camera.