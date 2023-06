Intercettazioni: Orlando, ‘De Luca non sa che sanzioni per fuga notizie esistono’

Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Il fatto di aver letto evidentemente Gogol ha dato forse al presidente De Luca una adeguata conoscenza dell’animo russo, non dell’ordinamento giudiziario vigente in questo momento in Italia riguardo le intercettazioni”. Così il deputato del Pd ed ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando conversando con i giornalisti alla Camera in merito alle parole del presidente Vincenzo De Luca sulla riforma delle intercettazioni.

“Io, peraltro, non ho mai rivendicato alcunché. A differenza sua non ho una grande propensione all’autocelebrazione. Sono stati molti magistrati ed avvocati, e l’Autorità Garante della Privacy, a sottolineare come da quando è entrata in vigore la mia riforma delle intercettazioni le fughe di notizie si sono notevolmente ridotte sino quasi a scomparire. Questo perché, contrariamente a quanto sostiene il Presidente, le sanzioni esistono ed in caso di fuga di notizie prevedono una responsabilità del capo della Procura”.