Intercettazioni: Pd, ‘altro che garantismo, indeboliscono lotta a corruzione’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Quanto accaduto alla Camera su prescrizione e intercettazioni, rischia di assestare un colpo durissimo al contrasto a gravissimi reati. A partire da quelli contro la pubblica amministrazione e legati alla corruzione. Si torna a decenni fa e questo governo, con il grave supporto di forze di opposizione del cosiddetto Terzo Polo, ogni giorno indebolisce presidi di legalità e di controllo. Lo ripetiamo: non basta proclamarsi per la legalità in occasione degli anniversari se ogni giorno gli atti e le misure adottate vanno in senso contrario in nome di un finto garantismo ( quello vero è cosa nobile e cardine costituzionale) che rischia di garantire solo amici del potere e colletti bianchi, in certi casi legati anche alla criminalità organizzata”. Così il senatore Walter Verini, capogruppo PD in Antimafia.