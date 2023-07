Internet: Calenda, ‘pdl per stop social per under 13, Meloni lo appoggi’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Qualche settimana fa abbiamo presentato in Parlamento la nostra proposta di legge per proibire in maniera effettiva l’accesso ai social agli under 13 e limitarlo per gli under 15. Internet espone sempre più i nostri ragazzi a rischi di depressione, disturbi alimentari, diminuzione del sonno e in gravi casi tendenze al suicidio. I più piccoli vanno tutelati, le piattaforme devono essere responsabili per i contenuti pericolosi che contribuiscono a diffondere e occorre ora più che mai una grande campagna informativa per le scuole e per le famiglie sui rischi connessi. Mi rivolgo al presidente del Consiglio e a tutta la maggioranza: agiamo subito”. E’ l’appello di Carlo Calenda, leader di Azione.