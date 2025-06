Internet: Mattarella, ‘web rischia di isolare in bolla solitudine e ignorare umanità altrui’

6 Giugno 2025

Arezzo, 6 giu. (Adnkronos) – “Il web è nato per consentire conoscenza e amicizia oltre ogni confine”, ma “contiene un’insidia, rischia di far ignorare il rapporto umano, di far dimenticare la relazione personale e di isolare in una bolla di solitudine e quindi di ignorare l’umanità altrui. Questo richiede di riflettere a quanto invece vivere gli eventi con gli altri, conoscendoli, fa conoscere e quindi apprezzare, condividere anche, e farsi carico dell’umanità altrui”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i giovani dell’Associazione Rondine cittadella della pace.