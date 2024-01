Inveo Advisory: ecco Opus Gdpr, eccellenza legale per l’analisi

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Inveo Advisory, la legal boutique di Inveo group, presenta Opus Gdpr, un innovativo servizio progettato su misura per le aziende desiderose di garantire la piena conformità al General data protection regulation (Gdpr) e di ridurre il gap normativo nazionale.

Con Opus Gdpr, Inveo Advisory ridefinisce gli standard nel campo della consulenza privacy, unendo competenze legali di alto livello a una visione tecnica avanzata. Questo servizio rivoluzionario offre alle organizzazioni un’opportunità senza precedenti di condurre una rapida analisi, ottenendo un feedback immediato sulla salute del proprio patrimonio di dati.

Il processo, articolato in tre fasi chiave, inizia con un’approfondita analisi operativa volta a mappare e valutare il trattamento dei dati aziendali, per poi identificare e analizzare con precisione eventuali lacune nella conformità al Gdpr, trasformandole in opportunità di miglioramento e innovazione. L’obiettivo ultimo è la pianificazione e l’adozione di strategie d’azione personalizzate, garantendo una conformità normativa senza compromessi. Elemento di distinzione di Opus Gdpr è il supporto professionale mirato e personalizzato fornito da un team di avvocati esperti, con una vasta esperienza presso pubbliche amministrazioni e multinazionali. Questi professionisti si contraddistinguono per un approccio altamente tecnico, pratico e analitico, radicato nella cultura della certificazione data protection.

Luca Lucci, managing partner di Inveo Advisory, commenta: “In un contesto in cui l’Italia è al vertice delle sanzioni in materia di privacy, abbiamo sviluppato un servizio ‘on demand’ che consente alle organizzazioni di valutare rapidamente la propria conformità al Gdpr. La nostra missione è fornire agli operatori economici uno strumento completo e mirato per prevenire data breach e violazioni dei dati, valutando e migliorando la gestione dei dati stessi. Ci impegniamo a garantire una conformità normativa solida e sostenibile nel tempo, prevenendo il danno ancor prima della sua insorgenza”, conclude.