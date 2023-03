Inveo group, al via borsa di studio Gdpr per neo laureati in formazione data protection

Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Inveo group istituisce una borsa di studio dedicata ai neo laureati per ogni ciclo di 40 ore del nuovo corso ‘Auditor Gdpr’. Il corso, a cadenza bimestrale, è volto a formare figure altamente qualificate nel campo della protezione dei dati personali, progettato per fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per gestire, pianificare e condurre audit di prima, seconda e terza parte in conformità ai criteri dello schema ISDP©10003.

Attraverso la formazione, i giovani neo-laureati saranno in grado di entrare nel vivo della materia privacy, acquisendo le conoscenze metodologiche e tecniche per valutare e verificare la qualità dei sistemi di protezione dei dati, inclusi i database, anche nei confronti di fornitori e subappaltatori.

L’obiettivo è fornire ai richiedenti della borsa di studio tutte le competenze necessarie per diventare auditor Gdpr altamente qualificati nel campo della protezione dei dati e creare nuove opportunità di lavoro. Potranno farne richiesta tutti i giovani laureati under 27 che abbiano completato il loro diploma di laurea in area legale, informatica, ingegneristica, economica e scientifica. La selezione dei candidati avverrà sulla base di un test online di cultura generale privacy.

“Vogliamo -spiega Riccardo Giannetti, training manager di Inveo group in occasione della presentazione dell’iniziativa- che le nuove generazioni abbiano accesso gratuito e libero alla disciplina della privacy, al sapere e al nostro know how. La privacy è un diritto, un elemento di unificazione e non discriminazione. Conoscere l’universo dietro la data protection, in particolare in un mondo digitalizzato dove il dato personale viaggia come mai prima, significa conoscere il nostro stesso universo”, sottolinea ancora.

“Un’opportunità per tutti i giovani neolaureati in discipline convergenti il settore privacy di specializzarsi in un ambito altamente richiesto e in continua evoluzione. Grazie alla formazione pratica e all’esperienza professionale, i giovani saranno in grado di acquisire le competenze e la conoscenza necessarie per diventare esperti di data protection e di entrare in contatto con un mondo prismatico e in continua evoluzione”, conclude Giannetti.

Per candidarsi: https://www.in-veo.com/corsi/auditor-gdpr.