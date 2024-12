Iotti: Boccia, ‘suo impegno per democrazia esemplare e attuale’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Nel 25esimo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo oggi Nilde Iotti, partigiana, costituente, prima donna Presidente della Camera dei Deputati. Il suo impegno esemplare per la libertà, per la democrazia e le sue istituzioni e per i diritti delle donne è più che mai attuale”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato.