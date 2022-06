Iotti: Spadoni, ‘Costituzione centro sua vita politica, grande esempio ancora oggi’

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Nutro una grande ammirazione nei confronti di Nilde Iotti: grande dirigente politica, diede una spinta decisiva alla battaglia per l’emancipazione delle donne. La sua vita è una storia di riscatto femminile: partita da Reggio Emilia, la mia città, da una famiglia povera, condusse battaglie fondamentali in favore delle donne”. Lo ha affermato la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, intervenendo all’inaugurazione della mostra “L’eredità di Nilde Iotti” ideata e realizzata dalla Fondazione Gramsci e dalla Fondazione Nilde Iotti, in collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer e ospitata dall’Università La Sapienza di Roma.

“Madre Costituente, affrontò con grande lungimiranza la prospettiva giuridica della donna; i principi espressi dalle 21 costituenti -ha aggiunto Spadoni- risultano ancor oggi molto avanzati, se messi in relazione al periodo storico in cui questi valori di parità vennero espressi. La Costituzione fu il centro della sua vita politica, la difese tutta la vita, considerandola ‘patrimonio fondamentale del popolo italiano’; non solo, affermò con forza la centralità della democrazia parlamentare. Politicamente coraggiosa e aperta, con una grande capacità di motivare l’universo femminile e renderlo protagonista dal dopoguerra fino ad oggi, rappresenta un grande esempio per tutti noi ancora oggi”.