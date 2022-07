Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Davvero mi sfugge come Beppe Sala possa anche solo pensare che un tandem con Di Maio porti qualche beneficio a lui o al paese. Il centro come ricettacolo di ogni trasformismo non è un progetto politico ma un ufficio di collocamento. Di quelli gestiti dai navigator”. Così Carlo Calenda su twitter dopo l’incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Sala.