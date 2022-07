Ipf: Di Maio, ‘da noi non c’è spazio per sovranismi e populismi’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Voglio costruire, insieme a tanti altri, aggregando, un progetto che a settembre porteremo in una grande convention di idee per permettere a questo Paese di ripartire. La cosa importante è aggregare sul territorio, aggregare nei palazzi romani non è la sfida, il tema è aggregare un’Italia che in questo momento quasi per la metà dice di astenersi. Con questo spirito credo che potremmo mettere insieme persone di buona volontà che vogliono cambiare il Paese. Non c’è spazio per sovranismi, populismi, estremismi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘Zona bianca’ su Retequattro.