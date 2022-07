Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Nuove adesioni per Italia per il Futuro? “Sicuramente continueremo a crescere. In questo momento, mentre Conte litiga con Grillo, Meloni con Berlusconi e Salvini, noi siamo impegnati a strutturare un programma importante per gli italiani. Dobbiamo costruire una coalizione che tenga al centro i problemi degli italiani”. Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning News su Canale 5.