Ippica: Capannelle resta a Hippogroup per il 2024, Giunta comunale di Roma firma la delibera

Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – La Giunta comunale di Roma ha firmato la delibera con cui si dà l’ok alla proroga di un anno della gestione dell’ippodromo di Capannelle da parte di Hippogroup per il 2024. Ora, come apprende Agipronews, si attende soltanto la pubblicazione della delibera nell’albo pretorio per sancirne l’ufficialità. Successivamente, il Masaf potrà procedere all’aggiornamento del calendario delle corse ippiche per il 2024, inserendo anche le giornate di Capannelle.