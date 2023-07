Ippica: Toniatti (Anact), ‘bene pdl Gadda, occasione per riconoscimento filiera’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “L’Anact accoglie con favore la proposta di legge sull’ippicoltura perché risponde alle tante problematiche di un settore in profonda crisi strutturale e permetterà un pieno riconoscimento di tutta la filiera che potrà finalmente contare su una gestione coerente di tutte le attività”. Lo ha detto Roberto Toniatti, presidente di Anact, Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore, nel corso di un’audizione informale tenutasi oggi presso la commissione Agricoltura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante ‘disposizioni per la disciplina dell’Ippicoltura’, a firma della deputata di Italia Viva, Maria Chiara Gadda.

“L’approvazione di questa legge -ha assicurato- consentirebbe all’allevamento degli equini di accedere all’elenco degli animali sovvenzionabili nel Psr, agli ecoschemi della Pac ma soprattutto rafforzerebbe il nostro made in Italy nel mondo. L’allevamento equino in Italia sta perdendo competitività rispetto a molti partners europei: occorrono al più presto degli interventI rapidi e concreti come l’allineamento dell’aliquota Iva al 5,5% dei Francesi e maggiori risorse per gli allevatori affinchè possano seriamente sostenere gli investimenti necessari a produrre qualità e lavoro”, ha concluso Toniatti.