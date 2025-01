Iran: Alfieri (Pd), ‘gioia per liberazione, scritta bella pagina politica’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Voglio esprimere a nome del gruppo del Pd la soddisfazione per la liberazione di Cecilia Sala, la vicinanza e la gioia accanto ai familiari della giornalista, ai colleghi del Foglio e di Chora. Un sentito ringraziamento va all’Intelligence, a partire dal generale Caravelli direttore dell’Aise, alla nostra diplomazia, all’ambasciatrice Paola Amadei e alla presidente del Consiglio Meloni. Quando l’Italia si muove insieme, noi siamo orgogliosi come Paese e non abbiamo il minimo dubbio nel ringraziare e riconoscere i meriti di chi ci ha lavorato. Oggi dobbiamo sentirci tutti soddisfatti e orgogliosi, l’Italia scrive una bella pagina di politica e riporta a casa una delle sue migliori giornaliste”. Lo ha detto in Aula il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd nella Commissione Esteri e membro della segreteria nazionale dem.