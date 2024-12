Iran: Antoniozzi, ‘fiducia in equilibrio e saggezza Governo per scarcerazione Sala’

30 Dicembre 2024

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Abbiamo fiducia nel Governo e confidiamo che la diplomazia possa agire per la scarcerazione di Cecilia Sala. Crediamo che in vicende così delicate si debba agire come sta agendo il nostro Esecutivo con equilibrio e saggezza. E nel contempo è importante che tutte le forze politiche responsabili agiscano sapendo che l’obiettivo è riportare la nostra connazionale in patria”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.