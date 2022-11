Iran: arrestate due famose attrici per aver sostenuto proteste

Novembre 21, 2022

Teheran, 21 nov. (Adnkronos) – Due importanti attrici iraniane sono state arrestate per aver sostenuto pubblicamente proteste antigovernative di massa. Lo riportano i media statali del paese. Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi sono accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane, secondo l’agenzia di stampa Irna. Entrambe le donne in precedenza erano apparse in pubblico senza il velo, un gesto compito per solidarietà con i manifestanti.

Entrambe attrici pluripremiate, le due donne sono state arrestate ieri su ordine dell’ufficio del procuratore iraniano, rende noto l’Irna. Prima del suo arresto, la Ghaziani ha scritto sui social che “qualunque cosa accada, sappiate che come sempre starò con il popolo iraniano. Questo forse è il mio ultimo post”.