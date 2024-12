Iran: Bergamini, ‘subito libertà a Cecilia Sala e diritto a svolgere suo lavoro’

27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “In queste ore seguiamo con grande apprensione la vicenda dell’arresto a Teheran di Cecilia Sala e siamo vicini a lei e alla sua famiglia. Sosteniamo il lavoro del ministro degli Esteri Antonio Tajani e di tutto il Governo, che stanno mettendo in campo il massimo impegno e la massima cura affinché Cecilia venga liberata in tempi brevissimi. Si tratta, infatti, di una giornalista che stava svolgendo il suo lavoro in maniera del tutto lecita. Chiediamo quindi al Governo iraniano che al più presto le siano riassicurati la libertà e il diritto a svolgere la propria professione”. Lo afferma Deborah Bergamini, responsabile Esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia.