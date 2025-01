Iran: Bignami, ‘profonda soddisfazione per Sala, grazie più grande a Meloni’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Esprimiamo la più profonda soddisfazione nell’apprendere del ritorno in patria da Teheran della nostra connazionale Cecilia Sala. Sincera felicità per la famiglia della giornalista italiana e per tutti i suoi affetti più cari che speravano in una risoluzione rapida del caso. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro si sono adoperati per questo atteso rientro, dimostrando un fondamentale lavoro a livello di intelligence e di diplomazia. Il grazie più grande va al presidente Meloni che conferma massima credibilità a livello internazionale, mettendo al primo posto la sicurezza dei propri cittadini”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.