Iran: Bonelli, ‘mandare in onda a Sanremo Baraye, inno delle proteste’

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Oggi ho scritto al direttore generale e all’amministratore delegato della Rai per chiedere di mandare in onda, proiettandolo al teatro, durante il Festival di Sanremo, il video nel quale Shervin Hajipour canta ‘Baraye’, la sua canzone di protesta dopo la morte di Mahsa Amini. La canzone di Shervin, uno dei più noti cantanti iraniani, è diventata virale e rappresenta l’inno delle proteste attuali in Iran”. Lo annuncia Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.