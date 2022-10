Iran: Bonino a flash mob +Europa, ‘serve pressione diplomatica tutto Occidente’

Ottobre 4, 2022

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Siamo in piazza per chiedere libertà per i giovani e le donne iraniane, come una settimana fa eravamo in piazza per le donne ucraine e prima ancora per quelle afgane. Spira un vento di repressione e in Iran si arriva a togliere persino l’idenità coprendo il volto con un velo”. Così Emma Bonino a Sky in collegamento dal flash mob di Più Europa in corso a Roma, ‘Sveliamo la libertà’ a sostegno “delle iraniane e degli iraniani che sfidano il regime degli ayatollah”.

“Che fare? Io credo che l’azione diplomatica sia quella più efficace ma è una strada lunga. Per questo allertare l’Europa in quanto tale, penso sia un gesto molto importante. Serve la pressione diplomatica di tutto l’Occidente. Il nostro flash mob domani sarà a Milano e poi in tante altre città italiane e spero altre se ne aggiungeranno”. E sul caso di Alessia Piperno, Bonino osserva: “La Farnesina ha grandi professionalità per affrontare questi casi”.