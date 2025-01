Iran: Braga-Boccia, ‘informare e coinvolgere Parlamento, Pd disponibile a collaborare’**

2 Gennaio 2025

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Le condizioni di Cecilia Sala destano preoccupazione ogni giorno che passa. Per questo chiediamo al governo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per la sua liberazione”. Lo sottolineano Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato.

“Confermiamo la disponibilità del Partito democratico per un coinvolgimento che possa favorire il confronto diplomatico in atto. Il Parlamento tutto dovrebbe essere informato e chiamato in causa di fronte all’arresto di una cittadina italiana impegnata nel suo lavoro di giornalista. Diritti umani e diritti civili vanno difesi a ogni latitudine”.