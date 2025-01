Iran: Casini, ‘bella giornata per Italia ritorno Sala, brava Meloni’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Una bella giornata per l’Italia il ritorno a casa di Cecilia Sala. Bisogna riconoscere che il match winner di questa liberazione lampo è la nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chi, come me, è all’opposizione del suo governo deve riconoscere questa realtà perché prima delle nostre divisioni viene l’Italia”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in un video pubblicato su Instagram.