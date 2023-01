Iran: Craxi, ‘ad ambasciatore ribadita condanna per barbarie’

Gennaio 23, 2023

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Stamattina ho incontrato l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran, Mohammad Reza Sabouri, al quale ho ribadito la ferma condanna della commissione Affari esteri e difesa del Senato per le violente repressioni e per le barbare esecuzioni perpetuate dal suo governo, in violazione dei basilari diritti umani e delle Convenzioni internazionali. Ritengo doveroso proseguire con tutte le iniziative politiche e diplomatiche per porre fine alla barbarie in Iran”. Lo sottolinea Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.