Iran: direttore Aiea, ‘moderare la tensione, aspettative da colloqui ‘alte”

Marzo 4, 2023

Teheran, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha invitato a calmare le tensioni per le apprensioni sull’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran. Lo ha dichiarato a seguito della sua visita nella repubblica islamica, dopo la notizia che Teheran ha arricchito l’uranio a livelli vicini a quanto è necessario per fabbricare un’arma nucleare.

In una conferenza stampa con il suo omologo dell’agenzia nucleare iraniana Mohamed Eslami, Grossi ha spiegato che la sua intenzione è quella di moderare la tensione con le autorità iraniane. “Siamo pronti a continuare con gli incontri e le aspettative sono alte”, ha dichiarato, aggiungendo che l’Aiea condannerebbe, nell’ipotesi di un attacco americano o israeliano contro gli impianti nucleari iraniani, gli attacchi e le minacce contro le centrali.

“Qualsiasi azione militare contro le centrali nucleari è totalmente riprovevole e illegale ed è al di fuori degli standard internazionali”, ha affermato in dichiarazioni raccolte dall’agenzia di stampa iraniana ISNA. “Vogliamo avere un dialogo serio e sistematico con l’Iran”, ha detto il direttore generale dell’Aiea, “in un’atmosfera basata sull’onestà e sulla cooperazione”. Eslami, dal canto suo, si è anche mostrato disponibile a dialogare con l’AIEA con franchezza, sulla base di una “fiducia reciproca” prima di chiedere all’agenzia Onu di “adempiere al proprio dovere” nei confronti dell’Iran di “garante” delle misure di salvaguardia con cui il la comunità internazionale e la repubblica islamica si sono impegnate nel verificare il processo di arricchimento dell’uranio iraniano.