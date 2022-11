Iran: ex calciatore iraniano Ghafouri rilasciato su cauzione a Teheran

Novembre 29, 2022

Teheran, 29 nov. (Adnkronos/Dpa) – L’ex calciatore iraniano Voria Ghafouri è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato con l’accusa di propaganda contro il sistema politico e per aver offeso la squadra nazionale. Lo ha comunicato l’autorità giudiziaria iraniana.

Ghafouri è stato per anni uno dei principali critici del governo di Teheran, in particolare per la discriminazione contro le donne. I suoi commenti e opinioni lo hanno portato a essere licenziato dal suo club, l’Esteghlal, nel 2021, sebbene fosse estremamente popolare tra i tifosi e da molti anni non è stato convocato in nazionale.

Durante le recenti proteste antigovernative in Iran, Ghafouri ha sostenuto i manifestanti e condannato ripetutamente le brutali azioni della polizia e delle forze di sicurezza.